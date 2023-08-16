Общество 16 августа 2023, 11:03 Организацию — рекрутера ВСУ признали в России нежелательной Генпрокуратура РФ признала нежелательной Ассоциацию «За свободную Россию» РИА «Новости»

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Деятельность польской ассоциации «За свободную Россию» (Stowarzyszenie Za Wolna Rosje) объявили нежелательной. Ее основательницы набирали добровольцев для службы в Вооруженных силах Украины, сообщила Генпрокуратура России.

«Идейными вдохновителями этой организации являются сбежавшие в Польшу и ставшие резидентами стран Евросоюза Анастасия Сергеева и Мария Хармаст. Из-за рубежа они вовлекают россиян в ряды добровольческих батальонов в составе Вооруженных сил Украины», — объяснили в надзорном ведомстве.

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Ассоциация, по словам Генпрокуратуры, продвигала антироссийскую повестку, набирала «группы сопротивления», проводила в России идеологическую обработку региональных журналистов, а за рубежом — политические акции. Основательницы называли себя репрессированными и действовали в сотрудничестве с несистемной оппозицией.

Специалисты пришли к выводу, что эта иностранная неправительственная организация вмешалась во внутренние дела России, угрожая ее безопасности и конституционному строю. Поэтому деятельность ассоциации признали нежелательной.

Такой же статус в августе присвоили Центру европейских исследований (Martens Centre) имени Вильфрида Мартенса, сообщили «Известия». Он проводил мероприятия, создававшие стране негативный образ.