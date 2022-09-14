Организацию «Профсоюз журналистов и работников СМИ» ликвидировали в России | 360°

Общество 14 сентября 2022, 18:22 Поделиться Telegram

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Viber Организацию «Профсоюз журналистов и работников СМИ» ликвидировали в России Мосгорсуд ликвидировал организацию «Профсоюз журналистов и работников СМИ» РИА "Новости"

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Московский городской суд ликвидировал организацию «Профсоюз журналистов и работников СМИ». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Требование подала прокуратура, суд его удовлетворил», — заявили в суде.

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Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал профсоюз на 500 тысяч рублей за дискредитацию действий Вооруженных сил России.

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В мае прокуратура проверила организацию на предмет соблюдения законодательства о профессиональных союзах, общественных объединениях и информации.

Прокуроры истребовали сведения о выступлениях представителей профсоюза в СМИ, тексты выступлений участников этих мероприятий и информацию о проводимых профсоюзом мероприятиях.

«Интерфаксу» сообщили в прокуратуре, что проверка выявила грубые нарушения в структуре профсоюза и невыполнение требований, предусмотренных законом.

На сайте профсоюза сказано, что он создан фрилансерами и независимыми журналистами в 2016 году, а в 2017 году организацию зарегистрировало Министерство юстиции, написал RT.

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