Организации ЖКХ смогут получить доступ к личным данным должников

Организации ЖКХ смогут получить доступ к персональным данным россиян, а также использовать кадастровый номер помещения в качестве дополнительного идентификатора при обращении в суд из-за долгов за коммуналку. Законопроект подготовил Минстрой России. Его опубликовали на портале проектов нормативных актов.

Сейчас у организаций ЖКХ отсутствуют идентификаторы физических лиц — из-за этого они часто не могут взыскать с должников деньги за жилищно-коммунальные услуги. Для того чтобы подать на неплательщика в суд, нужно указывать один из идентификаторов — паспортные данные, ИНН, СНИЛС, номер водительского удостоверения. При этом в стране нет механизма передачи персональных данных должников компаниям ЖКХ.

«Предлагается ввести дополнительный идентификатор (кадастровый номер) и предоставить организациям ЖКХ бесплатный доступ к информации, содержащейся в ГИС ЖКХ, размещаемой в том числе Росреестром», — сказано в документе.

Эта информация нужна для исполнения, изменения, расторжения, прекращения соответствующих договоров с собственниками и другими законными владельцами жилых и нежилых помещений. Кроме того, она необходима для выставления таким лицам счетов на оплату коммунальных услуг и взыскания с них задолженности.

Если закон будет принят, он вступит в силу 1 июля 2021 года.