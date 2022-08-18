Организации по спасению «бесхозных» домов предложили создать в России

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев предложил создать в России специальный институт «гарантирующих управляющих организаций». Об этом написала «Парламентская газета».

По словам автора инициативы, такие учреждения будут следить за состоянием многоквартирных домов, от которых отказались другие УК и ТСЖ, и работать по принципу «гарантирующего поставщика», то есть оказывать свои услуги всем собственникам или же представителям собственников многоквартирных домов, которые захотят к ним обратиться.

«Выбираться такая компания будет на открытом конкурсе. При этом предполагается уделять особое внимание и предъявлять повышенные требования к ее материально-техническому оснащению, уставному капиталу, квалификации сотрудников и так далее», — добавил политик.

Другая задача «гарантирующих управляющих компаний» будет состоять в том, чтобы подхватывать «бесхозные» дома, где УО нет в принципе.

Как отметила заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева, количество таких домов исчисляется сотнями тысяч. Зачастую тарифы на содержание общедомового имущества в таких домах устанавливаются по принципу «сколько люди смогут заплатить», следовательно, и содержать такие дома управляющим организациям оказывается невыгодно.