Организаторы «Тотального диктанта» не исключили перехода на онлайн-формат

Проведение «Тотального диктанта» в онлайн-формате он назвал худшим вариантом развития событий. По его словам, все организаторы рассчитывают на проведение очного мероприятия с присутствием в аудиториях меньшего количества людей и соблюдением социальной дистанции между участниками.

«Для многих очень важно прийти в аудиторию, взять ручку, бланк и написать текст», — пояснил Владимир Пахомов.

Кроме того, он рассказал, что осенью для подготовки к диктанту заново запустят онлайн-курсы для тех, кто хочет восстановить свои знания по русскому языку. Будут ли очные занятия, он сказать затруднился.

Из-за распространения коронавирусной инфекции проведение «Тотального диктанта» перенесли с 4 апреля на 17 октября. Тогда организаторы назвали перенос даты самым сложным решением за всю историю проекта.

«Тотальный диктант» — добровольная акция по проверке знаний по русскому языку. Текст для акции пишут известные писатели. Они же часто выступают дикторами. Впервые «Тотальный диктант» провели в Новосибирске в 2004 году. С тех пор акция распространилась на всю Россию.