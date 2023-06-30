Общество 30 июня 2023, 08:55 Организаторы сообщили о переносе авиасалона МАКС-2023 Авиасалон МАКС перенесли на 2024 год РИА «Новости»

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Международный авиационно-космический салон (МАКС) перенесли на 2024 год, также он состоится в 2025 году. Об этом в Telegram-канале сообщили организаторы мероприятия.

«Сейчас #Авиасалон продолжает работу с участниками и экспонентами, в том числе среди зарубежных компаний, представляющих дружественные страны», — сказано в сообщении.

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Организаторы подчеркнули, что МАКС останется визитной карточкой отечественной авиакосмической отрасли и местом разработанной в России авиационной и космической техники. Причины переноса мероприятия не называются.

Ранее сообщалось, что Ростех начал летные испытания двигателя ПД-8, предназначенного для самолета-амфибии Бе-200 и ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ New. Премьерный показ газогенератора установки прошел в Жуковском в рамках форума авиасалона МАКС-2021. В концепцию ПД-8 заложили создание семейства газотурбинных современных двигателей со снижением стоимости жизненного цикла и с возможностью улучшения удельного расхода топлива.