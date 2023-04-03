Важное 03 апреля 2023, 12:43 Организаторы парада Победы в 2023 году примут усиленные меры безопасности — Песков Пресс-секретарь Песков: для обеспечения безопасности парада Победы примут усиленные меры Пресс-служба Кремля

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Празднование Дня Победы пройдет по плану. Организаторы примут усиленные меры обеспечения безопасности во время парада на Красной площади, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».

«Для обеспечения безопасности на параде Победы 9 мая принимаются усиленные меры, изменений в праздновании не предвидится», — сказал он.

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Ежегодный военный парад пройдет 9 мая, генеральную репетицию запланировали 7 мая. Одним из почетных гостей станет ветеран Великой Отечественной войны из Одинцова Константин Федотов. В параде Победы задействуют 10 тысяч человек и 125 единиц военной техники. Зрители увидят в том числе баллистические ракеты «Ярс» — пусковые установки привезли на полигон Алабино в феврале.

Набор волонтеров для подготовки и проведения мероприятий ко Дню Победы стартовал в марте. Организаторы решили привлечь около 200 тысяч человек в разных регионах России, в том числе в Донбассе.