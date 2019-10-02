«Что касается господина Павлова, этот мальчик попал не туда и не в то время. Это не его, как говорится. Он не будет никогда работать в экстремальных условиях и не может принимать участия вообще и помышлять о работе в экстремальных ситуациях», — заявила Щербина.

По ее словам, эти курсы рассчитаны на сильных и волевых людей. Большая часть участников «Бастиона» — женщины.

«Девочки все проходят эти курсы, и никогда никаких жалоб, а наоборот, восторженные отзывы», — отметила представительница Союза журналистов Москвы. Спрос на эти курсы большой, добавила она. Чтобы на них попасть, нужно пройти конкурс.

Ситуацию в разговоре с «360» прокомментировал и руководитель МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Павлов работает ночным редактором РИА «Новости», входящего в этот медиахолдинг.

Это такая наша история, с которой мы разбираемся. Пока мало ясности. Я считаю, что мы сначала должны внутренний разбор провести, прежде чем это вываливать Дмитрий Киселев.

Ранее Свят Павлов, который представился как автор проекта «Под лед» и ночной редактор РИА «Новости», написал в соцсети о программе курса «Бастион». По его словам, на курсы его отправило МИА «Россия сегодня». Они проходили на территории воинской части 810-й бригады морской пехоты в Севастополе.

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Организатор мероприятия — Союз журналистов Москвы. По его словам, проект непосредственно курирует первый секретарь союза Людмила Щербина. Также курсы проходят в сотрудничестве с Минобороны, НАК и другими силовыми ведомствами.

Павлов рассказал, что 18 сентября попал на полигон, где в ходе учений его колонна якобы попала в засаду. Когда их взяли в плен условные террористы, то журналист получил несколько ударов по корпусу. На следующий день, во время неожиданного «захвата», «бандиты» связали ему руки, уложили на асфальт.

«Затем всех в мешках на голове погрузили в автобусы и повезли на полигон, где издевательства и унижения продолжились. Там нас заставляли ползать на коленях по острым камням и колючкам, причем с тем же мешком на голове. С меня сняли мешок, лишь когда я начал задыхаться и терять сознание. <…> Кульминацией стал обильный полив избитых журналистов бараньей кровью», — рассказал Павлов.

Он заявил, что в результате учений получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные ушибы. При этом он настаивает, что «бумаг о принятии всех рисков по здоровью на себя» он до начала курсов не подписывал.