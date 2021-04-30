Организаторы нелегальных экскурсий поссорились между собой и открыли стрельбу

Правоохранители Петербурга занимаются проверкой конфликтной ситуации между двумя организаторами экскурсий по крышам города. Ссора закончилась стрельбой. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на региональном главке МВД РФ.

Полицейские города рассказали, что к ним пришел один из участников конфликта ночью 30 апреля. Он рассказал, что в районе улицы Восстания поругался с неизвестным мужчиной и получил ранение щеки. Юношу с газовым пистолетом, который это ранение нанес, оперативно задержали.

Следствие установило, что обе стороны конфликта проводили в городе экскурсии по крышам и парадным, несогласованные с местной администрацией. Юноши, встретившись около одного из домов, повздорили на словах, а затем началась стрельба.

Стражи порядка составили протокол по статье «Мелкое хулиганство». Решается вопрос привлечении к отвественности за экскурсии без специального разрешения.