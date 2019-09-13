Организаторы «Нашествия» подарили компьютеры Вахонинской средней школе

Традиционно музыкальный фестиваль проходит на территории Вахонинского сельского поселения. В июле «Нашествию» исполнилось 20 лет. В связи с этим организаторы отправили поздравительное сообщение жителям Вахонинского сельского поселения.

«Мы гордимся историей поселка, его достижениями, верим в его светлое будущее. Отмечаем, что сегодня сельское поселение растет и развивается, мы знаем, что в нем живут неравнодушные люди, которые не только трудятся на благо процветания своей малой Родины, но и отдают ей частичку своего сердца, тепло своей души», — сказано в обращении.

Также в честь праздника Вахонинской средней школе передали комплекты компьютерной оргтехники. Организаторы фестиваля помогли провести ремонт актового зала школы и обустроить площадки фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) Конаковской ЦРБ.