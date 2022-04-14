Организаторы Мирового энергетического конгресса сообщили о его отмене
Мировой энергетический совет сообщил об отмене Мирового энергетического конгресса, который должен был пройти в октябре 2022 года в Санкт-Петербурге. Об этом написал ТАСС.
На конгрессе должна была быть представлена концепция развития энергетики города будущего, а также инновационные разработки и проекты петербургских производителей в энергетической сфере, сообщил сайт «Аргументы и факты».
«В этом году Мировой энергетический конгресс не состоится», — подчеркнул организатор мероприятия Фонд Росконгресс.