Организаторы Мирового энергетического конгресса сообщили о его отмене

Мировой энергетический совет сообщил об отмене Мирового энергетического конгресса, который должен был пройти в октябре 2022 года в Санкт-Петербурге. Об этом написал ТАСС.

На конгрессе должна была быть представлена концепция развития энергетики города будущего, а также инновационные разработки и проекты петербургских производителей в энергетической сфере, сообщил сайт «Аргументы и факты».

«В этом году Мировой энергетический конгресс не состоится», — подчеркнул организатор мероприятия Фонд Росконгресс.