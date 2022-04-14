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    14 апреля 2022, 16:10

    Организаторы Мирового энергетического конгресса сообщили о его отмене

    Оксана Лавнюженко

    Мировой энергетический совет сообщил об отмене Мирового энергетического конгресса, который должен был пройти в октябре 2022 года в Санкт-Петербурге. Об этом написал ТАСС.

    На конгрессе должна была быть представлена концепция развития энергетики города будущего, а также инновационные разработки и проекты петербургских производителей в энергетической сфере, сообщил сайт «Аргументы и факты».

    «В этом году Мировой энергетический конгресс не состоится», — подчеркнул организатор мероприятия Фонд Росконгресс.