Общество 30 декабря 2022, 13:54 Организаторы концертов пожаловались на потерю 30% популярных артистов в России РБК сообщил о сокращении концертного рынка в России на 30% freepik

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Отъезд популярных российских артистов и запрет некоторых исполнителей серьезно отразился на концертном рынке, сообщил РБК. По словам главы компании «МТС Энтертейнмент» Михаила Минина, объединяющей билетные сервисы, организаторы мероприятий лишились как минимум 30% исполнителей.

Из-за отмены выступлений билетным сервисам Ticketland и MTC Live пришлось вернуть россиянам около полумиллиарда рублей, отметили авторы статьи. Они напомнили, что после начала спецоперации и объявления частичной мобилизации страну покинул ряд артистов, включая Аллу Пугачеву и ее супруга Максима Галкина*, юморист Семен Слепаков, певица Земфира, актриса Чулпан Хаматова и многие другие.

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Журналисты добавили, что в стране существует и негласный список «нежелательных артистов». В него попали группа «Би-2» и ДДТ, певец Валерий Меладзе, певица Manizha и другие. Некоторые артисты приостановили выступления, как Валерия или Стас Михайлов.

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В Санкт-Петербурге анонсировали спектакль с участием Лии Ахеджаковой, которая выступила против проведения спецоперации. Активисты призвали отменить представление из-за позиции актрисы.

*Максим Галкин признан в России иноагентом.