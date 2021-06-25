Организаторы концерта «Руки вверх!» попали под проверку Роспотребнадзора

Административное производство за нарушение санитарных норм завели против организаторов концерта группы «Руки вверх!» в Волгограде. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, мероприятие прошло без согласования с оперативным штабом по борьбе с коронавирусом.

В ведомстве подчеркнули, что организаторы даже не обращались к ним, чтобы решить вопрос о проведении концерта.

«По факту выявленных нарушений управлением в отношении организатора концерта начато административное производство», — заявили в ведомстве.

Волгоград стал единственным городом России, где группа «Руки вверх!» провела стадионный концерт своего тура, который изначально должен был пройти в 2020 году. В результате его перенесли из-за пандемии.

На опубликованных в социальных сетях видеокадрах с концерта можно увидеть, что почти все зрители пришли на выступление Сергея Жукова без масок. Собравшаяся у сцены толпа не соблюдала никакой социальной дистанции.

Проверку Роспотребнадзор организовал не по этому поводу. В ведомстве уточнили, что в нескольких санузлах не было антисептиков, а в комнате штаба не стоял обеззараживатель воздуха. Выявленные нарушения во время мероприятия не устранили, что обернулось административным делом.

В мэрии Волгограда уже заявляли, что при входе на стадион установили санитайзеры с антисептиком, а каждый зритель при входе получал маску. За то, что происходило на стадионе несли ответственность организаторы концерта.