Общество 01 декабря 2022, 15:56 Победительницам конкурса красоты в Свердловской области подарили пакеты. И объяснили, почему не надо возмущаться Представитель конкурса красоты «Каменск-Уральский» Гуцол: упаковка — это часть подарка

Читать 360tv в

Участница конкурса красоты «Миссис Каменск-Уральский» в Свердловской области осталась недовольна работой организаторов мероприятия, в том числе подарками в виде полиэтиленовых пакетов. Представитель оргкомитета конкурса Дарья Гуцол прокомментировала эти посты для Lenta.ru.

По ее словам, пакеты — это только часть подарочной упаковочной продукции.

Реклама

«Каждый год наши партнеры и спонсоры дарят хорошие подарки для наших участниц. <...> Но! Это один из многочисленных подарков», — объяснил оргкомитет.

Реклама

Организаторы уточнили, что участницам вручаются подарочные сертификаты, наградные ленты, дипломы, и прочая продукция разных производителей. Более ценные призы дарят победительницам, занявшие призовые места. Например, за первое место по традиции вручают ювелирные украшения.

Устроителям конкурса пришлось объясняться после того, как одна девушка написала в соцсетях, что в качестве приза на конкурсе вручали полиэтиленовые пакеты. При том, что она потратила для участия в конкурсе около 25 тысяч рублей. Она также заявила, что победительницы подставные, приглашенные организаторами.