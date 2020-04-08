Организаторы «Бессмертного полка» допустили перевод шествия в онлайн

Организаторы «Бессмертного полка» допустили проведение шествия в дистанционном формате. К этому прибегнут, если ситуация с коронавирусом не позволит людям очно рассказать о подвиге своих предков.

«В разных регионах России решения о возможности проведения шествия будут приниматься в индивидуальном порядке в зависимости от сложившейся там эпидемиологической ситуации. Мы надеемся, что болезнь отступит и даст нашим гражданам возможность достойно отпраздновать 75-летие Великой Победы», — сообщили в пресс-службе исполкома ООД «Бессмертный полк России».

Организаторы подтвердили, что обсуждают разные варианты проведения шествия 9 мая. В пресс-службе отметили, что важно не только почтить подвиг, но и соблюдать необходимые меры для сохранения здоровья граждан. Поэтому, если потребуется, они прибегнут к дистанционному формату.

В исполкоме добавили, что в интернете есть множество высказываний о проведении шествия и его отмене в этом году, но все это только частное мнение. Окончательное решение будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Всего с начала эпидемии в России зафиксировали 8672 случая коронавируса, за последние сутки стало известно о 1175 новых заболевших COVID-19. Объявленный режим изоляции действует до конца апреля.