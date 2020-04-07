Организаторы «Бессмертного полка» определятся с формой проведения акции к концу апреля

Он считает, что «эта болезнь, которая упала на всю страну, на весь мир, пройдет» и мероприятие удастся провести, потому что «75 лет Победы — это очень большое и значимое мероприятие».

Все же Сафронов признает, что торжество могут и перенести, но надеется, что ситуация в стране наладится. Сейчас рассматриваются разные способы проведения акции, в том числе и онлайн-формат. Окончательное решение примут не позже 20 апреля.