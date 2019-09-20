Организатору концерта «Ленинграда» грозит штраф за мат Шнурова

Административное дело за нецензурную лексику на мероприятии завели против организатора выступления группировки «Ленинград» в Ростове-на-Дону. Руководство ООО «Медиашоу» могут обязать выплатить до 50 тысяч рублей штрафа.

Об этом говорится в ответе управления Минкультуры по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам на запрос РИА Новости.

СМИ: на Шнурова пожаловались в полицию за мат на концерте Подробнее

Ранее стало известно, что посетительница концерта коллектива музыканта Сергея Шнурова пожаловалась в полицию из-за того, что певец «матерился на протяжении четырех часов в присутствии 46 тысяч человек».

По факту использования мата на концерте был собран материал для возбуждения административного дела по статье КоАП «Мелкое хулиганство», однако обвинения в свой адрес получил, в конечном итоге, не Шнуров, а организаторы.

Как сообщило агентство РИА ФАН, заявление написала представитель министерства культуры России Александра Мирошниченко — она присутствовала на концерте по долгу службы.

Концерт коллектива «Ленинград», созданного в Санкт-Петербурге в 1997 году, состоялся в Ростове-на-Дону в пятницу, 13 сентября.