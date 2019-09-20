Организатору концерта «Ленинграда» грозит штраф за мат Шнурова
Об этом говорится в ответе управления Минкультуры по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам на запрос РИА Новости.
СМИ: на Шнурова пожаловались в полицию за мат на концертеПодробнее
Ранее стало известно, что посетительница концерта коллектива музыканта Сергея Шнурова пожаловалась в полицию из-за того, что певец «матерился на протяжении четырех часов в присутствии 46 тысяч человек».
По факту использования мата на концерте был собран материал для возбуждения административного дела по статье КоАП «Мелкое хулиганство», однако обвинения в свой адрес получил, в конечном итоге, не Шнуров, а организаторы.
Как сообщило агентство РИА ФАН, заявление написала представитель министерства культуры России Александра Мирошниченко — она присутствовала на концерте по долгу службы.
Концерт коллектива «Ленинград», созданного в Санкт-Петербурге в 1997 году, состоялся в Ростове-на-Дону в пятницу, 13 сентября.