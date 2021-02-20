Детские «ветряночные вечеринки», которые с некоторых пор стали устраивать родители, могут привести к массовым заражениям. Организаторам таких праздников может грозить административная и уголовная ответственность. Об этом в беседе «360» заявил депутат Госдумы Алексей Куринный.

Он рассказал, что в последнее время стали появляться объявления и призывы ходить в гости к заболевшему ветрянкой ребенку. Организаторы аргументируют это тем, что лучше перенести болезнь в детском возрасте и «побыстрее забыть эту инфекцию, больше не бояться».

Все не так просто. Дело в том, что это высококонтагиозное заболевание. Поэтому неконтролируемые заражения еще в групповых условиях чреваты тем, что ветрянка будет распространяться не только среди тех, кто туда придет, но и среди многочисленных контактирующих с этими лицами Алексей Куринный депутат, член комитета по охране здоровья.

Он заметил, что у некоторых детей из-за инфекции могут возникнуть тяжелые осложнения. Поэтому приход в гости без консультации врача, без подготовки для многих может плохо закончиться.

«Призыв или попытка таким образом перезаразить и „помочь“ — она подпадает под действие административного кодекса. Не дай Бог, если будут какие-то неприятные последствия, это еще будет и уголовная ответственность», — подчеркнул парламентарий.

Подробнее о «ветряночных вечеринках» и их опасности читайте в материале «360».