Организаторов нарколаборатории осудили в Адыгее

В Адыгее перед судом предстали двое местных жителей, которые организовали лабораторию по производству запрещенных веществ. Об этом сообщил «Царьград».

Нарколаборатория была развернута в ауле Хатукай. Обвиняемые самостоятельно изготовляли запрещенные вещества и сбывали их в регионе. При обыске правоохранители изъяли у них около двух килограммов наркотиков, 400 литров реагентов и почти пять килограммов специальной смеси для изготовления. Один подсудимый получил 15 лет колонии строгого режима, другой — четыре года и три месяца колонии общего режима.