Общество 26 января 2023, 00:00 Организаторов наркофермы осудят в Петербурге

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В Санкт-Петербурге скамья подсудимых ждет восьмерых человек, которых обвинили в выращивании и продаже запрещенных веществ. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на региональное МВД.

Ферма, на которой выращивали марихуану, находилась в поселке Песочный. Она просуществовала около двух с половиной месяцев. За это время обвиняемые заработали свыше двух миллионов рублей. Всего по уголовному делу проходят восемь человек. Их задержали осенью 2021 года. Приговор вынесет Выборгский районный суд.