Организаторов концерта L’One привлекут к штрафу

Организаторов концерта исполнителя L’One обвинили в массовом нарушении санитарных правил во время пандемии коронавирусной инфекции. Им грозит штраф до миллиона рублей.

Организаторы концерта рэпера L’One, который состоялся на площадке Music Media Dome (MMD), оказались под угрозой миллионного штрафа, сообщило ТАСС.

Мероприятие собрало более 500 зрителей, при этом, по мнению представителей Объединения административно-технических инспекций, там грубо нарушались требования социальной дистанции и не использовались маски и QR-коды. Организаторы были вызваны в инспекцию. Изначально штраф составил 300 тысяч рублей, но может вырасти до миллиона, если будет доказан факт ущерба чьему-либо здоровью.

В июне 2021 года такой штраф уже грозил MMD за нарушения на концерте дуэта HAMMALI & NAVAI.

Ранее комик Руслан Белый рассказал, что ему отказали в нескольких выступлениях, и предположил, что попал в некий стоп-лист из-за слишком острых выступлений. Чиновники заявили, что стендаперу запретили выступать из-за отсутствия QR-кода.