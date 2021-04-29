Организаторов блокады Крыма попросили привлечь к ответственности

Заявление с просьбой завести уголовное дело в отношении ряда украинских чиновников и депутатов направили в Следственный комитет и ФСБ члены рабочей группы по оценке ущерба при парламенте Крыма. Речь идет об организаторах блокады полуострова, а также тех, кто оправдывал их действия. Об этом сообщило РИА «Новости».

В итоговый список фигурантов попали 12 граждан Украины. Среди них бывшие депутаты Верховной рады Андрей Сенченко, Рефат Чубаров, Игорь Луценко и Владимир Парасюк, действующий нардеп Мустафа Джемилев, бывший вице-премьер правительства Крыма Ленур Ислямов, бывшие президенты Украины Петр Порошенко и Леонид Кравчук и другие лица.

Глава рабочей группы, первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс назвал действия участников списка геноцидом. Он пояснил, что речь в данном случае идет не только о перекрытии поставок пресной воды на полуостров, но и энергетической, продовольственной и транспортной блокаде региона.

«Действия как отдельных физических лиц, так и государства Украина в целом были направлены на причинение тяжкого вреда, ущемления прав и свобод более двух миллионов человек, проживающих на территории Республики Крым», — заявил Фикс.

Он подчеркнул, что действия людей из списка попадают под статьи Уголовного кодекса о терроризме, диверсиях и экоциде. Вице-спикер подчеркнул, что они должны понести наказание за свои действия.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее напомнила, что в 2015 году группа украинских активистов взорвала опоры ЛЭП, через которые Крым получал электричество. По ее словам, наряду с водной блокадой и принудительной остановкой железнодорожного сообщения все это стало энергетической войной, которую Украина продолжает до сих пор. Захарова пояснила, что протесты Киева против строительства газопровода «Северный поток — 2» стали еще одним актом этого противостояния.