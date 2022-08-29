Организатора нелегального заезда элитных иномарок в Москве арестовали на 15 суток

Таганский суд Москвы взял под арест на 15 суток организатора автопробега на спорткарах Алексея Хитрова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения, описанного в статье КоАП РФ «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».

«Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», — заявили в суде.

Источник фото: телеканал «360»

Суд признал виновным по той же статье и брата организатора гонок — Сергея Хитрова.

«Хитров Сергей Александрович признан виновным в совершении административного правонарушения», — сказано в постановлении суда.

Мужчину также отправили под арест на 15 суток.

Накануне владельцы дорогих спортивных машин решили покататься по центру Москвы. Однако полицейские пресекли несанкционированный автопробег. Хитров был организатором мероприятия, билеты на которое продавались за 36-270 тысяч рублей.