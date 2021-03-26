Организатора и заказчика убийства осудили в Краснодаре

В Краснодаре осудили организатора и заказчика убийства, которое произошло в Дагомысе в октябре 2006 года. Об этом сообщил портал «Юга.ру».

По данным издания, мужчина заказал знакомым убийство своей жены из-за земельного участка. Однако исполнителем не удалось ее убить. После покушения она выжила. Однако погибли ее мать и дочь от первого брака. Отца женщины ранили. Заказчика приговорили к 12 годам и шести месяцам в колонии строго режима. Организатор отправится за решетку на 12 лет.