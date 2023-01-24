Общество 24 января 2023, 13:31 Организатора финансовой пирамиды осудили в Тюмени

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В Тюмени перед судом предстал 31-летний мужчина, которого обвинили в мошенничестве. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.

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По данным информагентства, обвиняемый возглавлял компанию, которая работала по принципу финансовой пирамиды. В течение двух лет он развернул в СМИ активную рекламную кампанию по привлечению денег горожан под проценты существенно выше банковских. От его действий пострадали более 150 человек. Ему удалось похитить свыше 61 миллиона рублей. Суд приговорил мужчину к пяти годам и одному месяцу лишения свободы.