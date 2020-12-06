Организатор вечеринок пофантазировал о замке Пугачевой

Доходы артистов во время пандемии серьезно снизились, а на поддержание привычного уровня жизни приходится тратить миллионы. Об этом рассказал шоумен, организатор светских вечеринок Андрей Фомин.

В пример он привел гипотетические траты Аллы Пугачевой и Максима Галкина на содержание особняка в подмосковной деревне Грязь.

«Можете представить, какое количество там людей, которые обслуживают? Есть водители, есть няни, есть уборщицы, есть человек, который следит за кранами», — перечислил Фомин в интервью YouTube-каналу «Редакция».

Он добавил, что артисты долгие годы жили, рассчитывая на определенный высокий доход. А потом денег не стало, и теперь непонятно, как жить дальше.

«Он живет десять лет на 12 миллионов в месяц. А потом раз — и два миллиона. Или миллион. А как все это хозяйство содержать?» — пояснил Фомин.

В качестве идеи он предложил использовать загородные особняки звезд как ночные клубы.

5 декабря в Москве прошел концерт «Песня года». Из-за пандемии коронавируса в зале было занято только 25% мест. На выступление приехала София Ротару. Концерт вели Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев.