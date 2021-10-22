Организатор «Уральской ночи музыки» объяснил, почему выступление Моргенштерна не состоится
Рэпер слишком поздно согласился выступить на мероприятии
Организатор мероприятия «Уральская ночь музыки» Евгений Горенбург рассказал, почему рэперу Моргенштерну не удастся выступить в Екатеринбурге. По его словам, артист слишком поздно согласился принять участие в мероприятии. Об этом написал «ФедералПресс».
«Мы его пригласили, он отказался. Когда он согласился, у нас уже не было мест. Мы ровно так же отказывали „Аквариуму“ на „Старом Новом роке“», — сообщил он.
Помимо Моргенштерна на ночь музыки в Екатеринбург также не приедет Леонид Агутин. Он отказался от участия, поскольку занимается подготовкой к большому концерту. Не исключено, что Агутин может стать хедлайнером в следующем году.
Диско-площадка «Уральской ночи музыки» была перенесена из городского цирка в ЦК «Урал».