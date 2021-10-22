Организатор «Уральской ночи музыки» объяснил, почему выступление Моргенштерна не состоится

Организатор мероприятия «Уральская ночь музыки» Евгений Горенбург рассказал, почему рэперу Моргенштерну не удастся выступить в Екатеринбурге. По его словам, артист слишком поздно согласился принять участие в мероприятии. Об этом написал «ФедералПресс».

«Мы его пригласили, он отказался. Когда он согласился, у нас уже не было мест. Мы ровно так же отказывали „Аквариуму“ на „Старом Новом роке“», — сообщил он.

Помимо Моргенштерна на ночь музыки в Екатеринбург также не приедет Леонид Агутин. Он отказался от участия, поскольку занимается подготовкой к большому концерту. Не исключено, что Агутин может стать хедлайнером в следующем году.

Диско-площадка «Уральской ночи музыки» была перенесена из городского цирка в ЦК «Урал».