Организатор свадеб рассказал, почему молодожены боятся ЗАГСа

«Организация свадьбы мало соприкасается с сотрудниками ЗАГСа, потому что у пар есть стойкое убеждение что ЗАГС — это не праздник. Но у нас запрещено по закону выносить книгу актов гражданского состояния и, соответственно, в Москве есть ряд площадок, где разрешено проводить выездные церемонии, но это все, опять же, официальная церемония», — пояснила Лейбман.

По ее мнению, пара молодоженов обычно предпочитает разделить день свадьбы и день росписи в ЗАГСе. Организатор уточнила, что это может быть связано со страхом плохого ведущего.

«Есть такой стереотип „ужасного тамады“, который делает конкурсы с бутылочками. И есть стереотип о работнице ЗАГСа, что это такая тетенька с шиньоном и псевдорадостью, но их можно понять — там текучка и по 15 минут на пару», — отметила Лейбман.

При этом она обратила внимание на то, что некоторые молодожены считают визит в ЗАГС радостным событием.

«У меня была пара, которая сказала, что они очень растрогались. Я вот сколько сталкивалась с сотрудниками ЗАГСа, никогда ничего плохого не видела, наоборот, они идут на уступки, соглашаются на специальные даты, которые важны молодоженам», — вспомнила Лейбман.