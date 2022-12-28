Общество 28 декабря 2022, 16:15 Организатор праздников рассказал о самых смешных новогодних историях

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Организация праздничных мероприятий — это всегда кропотливый, ответственный труд. Режиссер праздников Александр Белов рассказал «Общественной службе новостей» о самых запоминающихся и смешных моментах из его работы.

Однажды для праздника в загородный дом привезли кур, кроликов и коз для создания атмосферы деревенского колорита. Когда мероприятие благополучно завершилось, всей команде организаторов пришлось бегать по дому за курами и ловить их, вспоминает Белов.

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Также он вспомнил новогодний праздник, для которого необходимо было приготовить оливье на 50 человек. Нужной посуды не было, пришлось крошить салат в ведра.

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