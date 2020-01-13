Организатор нападения на жену Хананашвили оказалась беременна. Ее арестовали

Адвокат сообщил изданию, что Маслова беременна. В то же время защита не стала уточнять, откуда у женщины синяк под глазом.

Покушение на Хананашвили было совершено 9 января. По версии следователей, директор частной школы «Русский Гарвард» Василиса Маслова привлекла двух бывших учеников к совершению убийства. Они подкараулили Хананашвили и ударили женщину шесть раз ножом. От полученных ранений она потеряла сознание, но благодаря вовремя подоспевшей помощи выжила. Сейчас Хананашвили находится в больнице в тяжелом состоянии.

Дело расследуется по статье о покушении на убийство. В СК объявляли о задержании трех подозреваемых, в том числе двух молодых женщин.

По информации правоохранителей, Маслова могла задумать покушение из-за любовного треугольника. Михаил Хананашвили в разговоре с Life заявил, что непричастен к беременности Масловой.

«О, нет, это дичь вообще! Мы взаимоотношения с ней прекратили достаточно давно, и этого не может быть. Либо от святого духа. Я видел ее месяца полтора назад, когда я какие-то документы ей отвозил или забирал. Я пытался забрать документы, она не отвечала. Вообще полная хрень! Ересь!» — так Михаил Хананашвили ответил на вопрос журналистов о беременности.