В России нужно поддерживать не только материнство, но и институт отцовства. Это поможет мужчинам не бояться иметь детей и воспитывать их. Такое мнение выразила организатор фестиваля о гендерной грамотности Moscow FemFest и кандидат философских наук Ирина Изотова.

«У нас ситуация такая, что дети автоматически к матери определяют. Некоторые сожалеют, что детей по решению суда определили к матери», — отметила она в ходе обсуждения в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Ее слова приводит РИА ФАН.

Изотова напомнила, что в прошлом году бывшая вице-премьер Ольга Голодец привела данные, согласно которым зарплата женщин на 30% меньше, чем у мужчин. «Этот вопрос нужно решать. Есть женщины, который говорят, что не могут продвинуться по карьере только из-за того, что они женщины», — заявила активистка.

Она указала и на проблему домашнего насилия, в котором в основном страдают женщины, а также упомянула о гендерном неравенстве в сфере культуры, где представительниц женского пола рассматривают исключительно как сексуальный объект.

Она подчеркнула, что женщинам необходимо предоставить возможность работать и продвигаться в различных областях, в том числе в политике, бизнесе, науке.

«Нужно обсуждать, придумывать шаги, которые поднимут качество присутствия женщины в экономике и других сферах», — заключила Изотова.

Ранее сообщалось, что лингвисты исключили некоторые примеры в Оксфордском словаре английского языка, чтобы избежать обвинений в сексизме.