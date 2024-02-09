Общество 09 февраля 2024, 16:56 Организатор детских праздников Емельянова: аниматоров лучше заказывать, когда ребенку больше 2 лет

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При организации детских праздников нельзя забывать об ограничениях по возрасту. Так, аниматоров лучше заказывать, когда ребенку больше двух лет, сообщила «ТСН 24» основатель агентства «Art-apelsin» Светлана Емельянова.

По словам эксперта, маленькие дети зачастую стесняются, из-за чего не идут на контакт, боятся персонажа и не играют с ним. При этом заказывать можно и такие мероприятия, на которых в основном развлекаются гости, например, празднование годика ребенка.

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«Дети — это самые каверзные клиенты, которые задают порой массу вопросов, ставящих в тупик. Чтобы не испортить сказку, аниматоры тщательно готовятся, а потом сдают экзамены на знание своего персонажа», — отметила Емельянова.