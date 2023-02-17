Общество 17 февраля 2023, 22:02 Орешкина и Шадаева выдвинули в совет директоров «Первого канала» Кабмин выдвинул помощника президента Орешкина в совет директоров «Первого канала» Пресс-служба Кремля

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Правительство РФ выдвинуло кандидатов в представители государства в совете директоров и ревизионной комиссии «Первого канала». Распоряжение опубликовали на официальном портале правовой информации.

В списке кандидатов значится замруководителя аппарата правительства Леонид Левин, помощник президента Максим Орешкин и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

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«Росимуществу обеспечить включение в установленном порядке указанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию акционерного общества „Первый канал“», — говорится в официальном распоряжении.

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Также в ревизионную комиссию выдвинули начальника отдела управления Росимущества Павла Богушевича.

Ранее пресс-служба Первого канала сообщила, что Александр Масляков-старший вернулся на пост ведущего «Клуба веселых и находчивых» (КВН). В феврале прошлого года Масляков заболел COVID-19 и ему пришлось пропустить игры нового сезона.