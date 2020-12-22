Орешкин возглавил совет директоров Первого канала

«Новым председателем совета директоров Первого канала стал помощник президента РФ Максим Орешкин, около четырех лет руководивший Министерством экономического развития РФ», — цитирует агентство сообщение пресс-службы Минцифры.

В нем также отмечено, что столь высокий уровень представительства государства в совете директоров компании является дополнительным подтверждением факта того, что Первый канал по-прежнему остается «одним из ключевых медиаактивов государства и лидеров отрасли».

Слухи о закрытии программы «Жить здорово!» с Еленой Малышевой на Первом канале не подтвердились. Первый канал заявил, что с удивлением следит за «вбросом этого фейка». Происходит он через социальные сети и «сайты с пониженной социальной ответственностью».

Познавательная телепередача о здоровой жизни выходит на Первом канале по будням с 2010 года. Елена Малышева является ее бессменным главным ведущим и руководителем.