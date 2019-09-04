Орешкин обвинил банки в закредитованности россиян

В трудной долговой ситуации человек оказывается не только по своей вине, но и из-за действий банков. Кредитные организации должны отвечать за уровень закредитованности россиян. С таким заявлением в кулуарах Восточного экономического форума выступил министр Максим Орешкин

Глава Минэкономразвития РФ, которого процитировало РИА «Новости», заметил, что вина должника бесспорна, но следует не забывать и о других факторах.

«Это также вина банка, который предлагал продукты такому человеку, который подталкивал его к большей закредитованности», — заметил глава Минэкономразвития.

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В подобных случаях, по его мнению, издержки должны нести как сами люди, так и кредитные организации. Министерство, уточнил Орешкин, сейчас занимается подготовкой соответствующих поправок в закон о банкротстве физических лиц.

В июле, напомнила газета «Известия», министр заявил о «взрыве» проблемы в экономике РФ из-за закредитованности населения. В Минэкономразвития занялись проработкой механизмов, которые бы смогли помочь попавшим в трудную жизненную ситуацию людям постепенно из нее выйти.