Орешкин обвинил банки в закредитованности россиян
Глава Минэкономразвития РФ, которого процитировало РИА «Новости», заметил, что вина должника бесспорна, но следует не забывать и о других факторах.
«Это также вина банка, который предлагал продукты такому человеку, который подталкивал его к большей закредитованности», — заметил глава Минэкономразвития.
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В подобных случаях, по его мнению, издержки должны нести как сами люди, так и кредитные организации. Министерство, уточнил Орешкин, сейчас занимается подготовкой соответствующих поправок в закон о банкротстве физических лиц.
В июле, напомнила газета «Известия», министр заявил о «взрыве» проблемы в экономике РФ из-за закредитованности населения. В Минэкономразвития занялись проработкой механизмов, которые бы смогли помочь попавшим в трудную жизненную ситуацию людям постепенно из нее выйти.