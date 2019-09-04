Орешкин назвал условия для введения четырехдневной рабочей недели

Дискуссию о сокращенной рабочей неделе можно будет начать, когда доход населения и его производительность труда повысятся. Такое заявление в кулуарах Восточного экономического форум сделал глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

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«Все эти обсуждения нужно вести только в том случае, если уровень доходов и производительность труда высокие», — сказал РИА «Новости» Орешкин, который занимается в правительстве национальным проектом по повышению производительности труда.

Он отметил, что на повышение производительности труда и уровня доходов людей могут повлиять проекты по внедрению искусственного интеллекта. По его словам, такие тенденции приведут к изменению на рынке труда. Это значит, что части россиян придется переучиваться на другие профессии или получать новые навыки.

«Поэтому в структуре времени, которое тратится на работу и переобучение, доля времени на обучение будет возрастать. Поэтому сокращение рабочей недели должно частично замещаться увеличением того времени, которое человек тратит на образование в течение всей своей жизни», — объяснил министр.

Реальные располагаемые доходы населения после нескольких лет снижения в 2018 году повысились на 0,1%. Минэкономразвития в августе 2019 года понизило прогноз роста реальных располагаемых доходов россиян с 1% до 0,1% по итогам текущего года. Однако в 2020 году все равно ожидается рост реальных располагаемых доходов. Показатели должны держаться на уровне 1,5%, а к 2024 году году возрасти до 2,4%.

Ранее Росстат сообщал, что реальные располагаемые доходы жителей России в первом полугодии 2019 года упали на 1,3% в годовом выражении. Во втором квартале спад замедлился до 0,2%. Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, которые скорректированы на инфляцию.