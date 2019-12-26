По словам министра, Москва и Минск пытаются взять лучшее из опыта друг друга и иметь две суверенные страны с единым рынком. Он добавил, что кроме обмена передовым опытом, Россия и Белоруссия стремятся к тому, чтобы посредством дискуссий и создания единого рынка стать сильнее — как вместе, так и по отдельности друг от друга.