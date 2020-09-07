Оренбуржцев возмутила вечеринка с оружием у парка. Видео

Ночью 7 сентября у парка отдыха «Тополя» было громко и, возможно, опасно. Там состоялась вечеринка с оружием. В Сети появились кадры с тусовки. Произошедшим заинтересовалась полиция.

Видео опубликовано в группе «Оренбург онлайн» в соцсети «ВКонтакте». В кадре появляется девушка в маске, танцующая с пулеметом в руках. Оружие можно заметить и еще у нескольких участников вечеринки. На видео есть и человек, который загримировался под популярного персонажа вселенной DC Comics.

Оренбуржцы в комментариях к записи осудили поведение молодежи. Некоторые заметили, что хотя регион продолжает снимать ограничения по коронавирусу, это не значит, что надо устраивать вечеринки с участием множества людей.

Руководитель общественной организации «Антидилер» Денис Терсков написал в Instagram, что в прошедшую субботу участвовал в съемках фильма у парка «Тополя».

По его словам, вечеринка с оружием — это постановка. На самом деле снимался фильм про нелегальные ночные гонки. Таким образом создатели картины хотят привлечь внимание к отсутствию в Оренбурге специально оборудованной трассы. Оружие на съемках — бутафория, а ружья для лазертага взяты на прокат.

В пресс-службе УМВД по Оренбургской области сообщили ИА Regnum, что к ним поступили жалобы на произошедшее 7 сентября. В связи с этим ведомство проводит проверку.