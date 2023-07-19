Общество 19 июля 2023, 11:42 Оренбуржцам пришлось переплывать на досках огромную лужу на Амурской улице

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На Амурской улице в Южном микрорайоне после дождей образуется настолько большая лужа, что ее можно пересекать на доске для серфинга или сапе, чем и занялись местные жители. Об этом сообщил сайт 56orb.ru со ссылкой на соцсети.

Так, один из жителей встал на доску и пересек внезапно возникший водоем, на ней. Чтобы удержать равновесия мужчина прикрепил один конец веревки к авто, а другой взял в руки. На тяге движущегося автомобиля он без падений преодолел лужу. Стоит отметить, что оренбуржец собрал технику безопасности: он надел шлем.

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Другой лихач пытался делать трюки на доске для серфинга. Из-за недостатка волн не все они получались хорошо, но оренбуржец не сдавался, несмотря на падения.

Местные жители все время жалуются на лужу на этой улице. После каждого выпадения осадков здесь вырастает небольшое озеро, и вода подолгу не уходит.

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