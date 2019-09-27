Оренбургскую опеку проверят после случая со священником Стремским

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова обратилась в оренбургскую прокуратуру. После того, как местного священника обвинили в растлении приемных детей, омбудсмен попросила проверить органы опеки и попечительства.

«Как только стало известно о случившемся, мы сразу связались с регионом. По имеющейся информации, на момент задержания Стремского под его опекой находилось восемь детей, один ребенок был усыновлен. Они сейчас изъяты из семьи и помещены в детские государственные учреждения, с ними работают психологи», — рассказала «360» Кузнецова.

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По ее словам, аппарат детского омбудсмена располагает информацией, что с 1994 года и по настоящий момент отец Николай Стремский взял всего под опеку 40 детей. Священнику уже предъявили обвинение по нескольким статьям, в том числе изнасиловании, развратных действиях и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

«Мы направили обращение в прокуратуру Оренбургской области с просьбой провести проверку деятельности органов опеки и попечительства», — добавила Кузнецова.