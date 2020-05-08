Оренбургского священника заподозрили в педофилии

Иеромонах Климент из Оренбургской области оказался в СИЗО. За решеткой он проведет два месяца по делу о растлении троих детей. В епархии задержание священника подтвердили.

Святого отца временно отстранили от служения. Решение принял епископ Бузулукский и Сорочинский Алексей, уточнил портал 56orb.ru.

В СК РФ по Оренбургской области рассказали, что задержанному иеромонаху предъявили обвинение в нескольких преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Речь идет о трех мальчиках подросткового возраста.

«Задержанный отправлен в СИЗО на два месяца», — подчеркнули в ведомстве.

Климент своей вины не признал и отказался свидетельствовать против себя, сославшись на 51 статью Конституции РФ.

Следователи сейчас выясняют подробности произошедшего.

В Барнауле к 14 годам тюрьмы приговорили учителя одной из школ. Несколько лет подряд он вступал в интимную связь со школьниками.