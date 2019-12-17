Оренбургский пенсионер нашел сумку с миллионом рублей и отнес ее в полицию

По данным информагентства, сумку с деньгами потерял сотрудник финансовой организации, который позже обратился к правоохранителям с заявлением о пропаже. Выяснилось, что инкассатор сложил банкноты в специальную сумку, положил ее на крышу служебного авто и уехал, забыв о ней. Сумка упала на дорогу, где ее и нашел сознательный пенсионер. «Дни.ру» рассказали, что финансовая организация планирует наградить честного мужчину.