Оренбургский областной суд рассмотрел апелляцию дела о поножовщине

Оренбургский областной суд, рассмотрев апелляцию местного жителя, который едва не прирезал приятеля, решил оставить прежний приговор в силе. Об этом сообщил сайт 56orb.ru.

По данным издания, между тремя мужчинами возникла пьяная ссора, переросшая в драку. В ходе потасовки один из них ранил другого ножом в грудь. Пострадавший остался жив. Нападавшего признали виновным и приговорили к одному году колонии. Он попытался обжаловать это решение, но суд оставил прежний приговор в силе.