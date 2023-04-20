Общество 20 апреля 2023, 12:32 Оренбургский губернатор предложил гуманно усыплять бездомных собак после нападения на ребенка Оренбургский губернатор Паслер предложил усыплять бродячих собак piqsels

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Глава Оренбургской области Денис Паслер выступил с предложением усыплять бездомных собак после трагедии с ребенком, которого загрызла стая бродячих животных. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на администрацию региона.

Паслер отметил, что сейчас закон запрещает усыплять бродячих собак, их можно только подвергать процедуре стерилизации. Согласно инициативе, усыплять следует лишь агрессивных бездомных животных, этим правом предлагается наделить региональные власти.

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В Оренбурге 16 апреля стая бродячих собак загрызла ребенка в гаражном кооперативе. Следственный комитет завел дело по статье о халатности, повлекшей смерть человека. По данному делу задержали начальника управления ЖКХ Оренбурга, также прошли обыски в городском управлении ЖКХ и автономной некоммерческой организации «Мы нашли вам друга».

Денис Паслер поручил отловить всех неучтенных и бездомных собак. По его словам, в городе на сегодня количество бездомных животных колеблется в районе 7-10 тысяч.