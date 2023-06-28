28 июня 2023, 17:56
Оренбург впервые станет частью маршрута ралли «Шелковый путь»
Международное ралли «Шелковый путь» впервые пройдет в Оренбурге 10 и 11 июля. Об этом сообщил сайт RIA56 со ссылкой на региональное министерство спорта.
Отмечается, что в этом году гонка состоится по маршруту длиной 5228 километров, она соединит сразу 13 регионов России. Оренбург станет четвертым городом, который примет ралли.
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Как сообщил RT, участие в международном ралли-марафоне примут 98 экипажей из 23 стран.
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