Общество 28 июня 2023, 17:56 Оренбург впервые станет частью маршрута ралли «Шелковый путь»

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Международное ралли «Шелковый путь» впервые пройдет в Оренбурге 10 и 11 июля. Об этом сообщил сайт RIA56 со ссылкой на региональное министерство спорта.

Отмечается, что в этом году гонка состоится по маршруту длиной 5228 километров, она соединит сразу 13 регионов России. Оренбург станет четвертым городом, который примет ралли.

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Как сообщил RT, участие в международном ралли-марафоне примут 98 экипажей из 23 стран.