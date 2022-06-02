Ордена «Родительская слава» вручили многодетным семьям в Москве

Полномочный представитель президента Российской Федерации в ЦФО Игорь Щеголев вручил многодетным семьям ордена «Родительская слава».

Торжественная церемония состоялась в павильоне «Космонавтика и авиация» на ВДНХ.

Приказ о награждении многодетных семей Богдановых, Басыниных, Басовых и Емельяновых орденами «Родительская слава» подписал президент России Владимир Путин.

«Сегодня в этом зале собрались большие и дружные семьи, где детям с рождения прививаются традиционные духовно-нравственные ценности, доброта и трудолюбие, понятия дружбы и верности, справедливости и ответственности, любовь к своим ближним и своей Родине. Все вы — достойные продолжатели отечественных семейных традиций, ведь в России было принято создавать крепкие большие семьи», — сказал полпред Игорь Щеголев, открывая церемонию.

Емельяновы, Басынины и Басовы воспитывают по восемь детей. Богдановы воспитывают одиннадцать детей.

На церемонии награждения полпред президента Игорь Щеголев отметил, что много выдающихся наших соотечественников, чьи имена вписаны мировую и российскую историю, родились и воспитывались именно в многодетных семьях.

«Гениальный русский ученый Дмитрий Менделеев был семнадцатым ребенком в семье. Известный русский физиолог Иван Павлов был первенцем в семье, где родилось десять детей. Мама легендарного конструктора, создателя самого популярного автомата в мире Михаила Калашникова родила восемнадцать детей. Первый космонавт планеты — Юрий Гагарин был третьим ребенком и воспитывался в семье из четырех детей», — подчеркнул Щеголев.

Он заметил также, что каждая из награждаемых сегодня семей — это достойный пример, вызывающий гордость и уважение.