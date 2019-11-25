Орден Мужества вручили родителям мальчика, спасавшего детей при пожаре в лагере под Хабаровском

По данным издания, награду родителям вручил руководитель управления воспитательной работы СК РФ Сергей Петров. Участники мероприятия почтили память Мартыненко минутой молчания.

Уточняется, что при пожаре в детском лагере, который произошел в ночь на 23 июля, сгорели 20 палаток из 26. После случившегося были возбуждены уголовные дела. Директора лагеря, а также главу организации, которой принадлежит «Холдоми» задержали.