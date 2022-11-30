Общество 30 ноября 2022, 21:17 Орден «Мать-героиня» предложили вручать матерям погибших в зоне СВО Депутат ГД Останина предложила вручать ордена матерям военных, погибших в зоне СВО РИА «Новости»

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Орден «Мать-героиня» следует вручать не только тем, кто родил 10 и больше детей, но и матерям погибших в ходе спецоперации военнослужащих, заявила глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она предложила выйти с такой инициативой своей коллеге Татьяне Буцкой, сообщила «Парламентская газета».

Днем 30 ноября в Доме Союзов устроили прием в честь матерей детей-инвалидов, а также жен и матерей военнослужащих, задействованных в зоне проведения спецоперации.

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Во время мероприятия депутаты рассказали, что помогли матери одного из погибших российских военных найти его тело. По мнению Нины Останиной, женщинам, которые воспитали погибших защитников, необходимо вручать ордена «Мать-героиня».

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Почетное звание ввели в России в августе 2022 года. Президент Владимир Путин определил, что грамоту и орден будут вручать матерям 10 и более детей с российским гражданством. По мнению первого зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой, эта мера улучшит демографическую ситуацию в стране.