Орбиту МКС скорректируют для подготовки к запуску «Союза МС-19»

Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректируют 24 июня. Высоту поправят в рамках подготовки к старту корабля «Союз МС-19».

«С целью формирования баллистических условий перед стартом транспортного пилотируемого корабля „Союз МС-19“ и посадкой корабля „Союз МС-18“ на 24 июня 2021 года запланирована очередная коррекция высоты орбиты Международной космической станции», — сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

На борту МКС сейчас работают два российских космонавта — Олег Новицкий и Петр Дубров. Им компанию составил астронавт NASA Марк Ванд Хай. Они прибыли на станцию 9 апреля этого года. Российские космонавты совершили полет на корабле «Союз МС-18».

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия может пересмотреть свое решение о выходе из проекта Международной космической станции (МКС) при условии отмены американских санкций.

В конце мая Россия установила рекорд по числу безаварийных космических пусков подряд. Осуществленный в пятницу старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 36 британскими спутниками связи OneWeb с космодрома Восточный стал 59-м подряд безаварийным российским космическим пуском.