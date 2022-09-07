Orbit и Eclipse скоро исчезнут из магазинов — СМИ | 360°

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(обновлено: 07 сентября 2022, 17:36)

Orbit и Eclipse скоро исчезнут из магазинов — СМИ

Mash: жвачки Orbit и Eclipse исчезнут из магазинов из-за отсутствия ингредиентов

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Популярные жвачки Orbit и Eclipse могут скоро исчезнуть из магазинов, поскольку компания-производитель лишилась ингредиентов для изготовления почти 80% линейки вкусов. Такими данными располагает Telegram-канал Mash.

Канал напомнил, что раньше российские заводы фирмы Wrigley (дочерняя компания Mars Inc.) в день выпускали по 15-16 вкусов Orbit. Но потом санкции нарушили логистику и затруднили ввоз ингредиентов. Компания пыталась ввозить их через Турцию и Китай, но выходило «долго, дорого и непрогнозируемо».

Сейчас Wrigley оставил только четыре вкуса: «классический», «нежная мята», «банан-клубника» и «бабл-гам». А Eclipse остался только с ягодным вкусом.

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Зато, как отметил Mash, шоколадки Twix, Snickers, Mars и конфеты M&M’s точно останутся.

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О том, что резиновая основа жвачки Orbit подпала под санкции, СМИ писали еще в конце июля. Тогда же стало известно, что выпуск этого товара в России сократился.

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