Orbit и Eclipse скоро исчезнут из магазинов — СМИ | 360°

Общество 07 сентября 2022, 16:14 (обновлено: 07 сентября 2022, 17:36) Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Orbit и Eclipse скоро исчезнут из магазинов — СМИ Mash: жвачки Orbit и Eclipse исчезнут из магазинов из-за отсутствия ингредиентов freepik

Читать 360tv в

Популярные жвачки Orbit и Eclipse могут скоро исчезнуть из магазинов, поскольку компания-производитель лишилась ингредиентов для изготовления почти 80% линейки вкусов. Такими данными располагает Telegram-канал Mash.

Канал напомнил, что раньше российские заводы фирмы Wrigley (дочерняя компания Mars Inc.) в день выпускали по 15-16 вкусов Orbit. Но потом санкции нарушили логистику и затруднили ввоз ингредиентов. Компания пыталась ввозить их через Турцию и Китай, но выходило «долго, дорого и непрогнозируемо».

Реклама

Зато, как отметил Mash, шоколадки Twix, Snickers, Mars и конфеты M&M’s точно останутся.

Реклама

О том, что резиновая основа жвачки Orbit подпала под санкции, СМИ писали еще в конце июля. Тогда же стало известно, что выпуск этого товара в России сократился.

0 0 0 0 0 0